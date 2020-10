Szef WHO: Półkula północna przed kluczowym momentem w walce z koronawirusem

​Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ocenił, że kraje znajdujące się na półkuli północnej stoją w obliczu kluczowego momentu w walce z pandemią koronawirusa. - Kilka kolejnych miesięcy będzie bardzo trudnych - przyznał.

Zdjęcie Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus /FABRICE COFFRINI /AFP

Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas piątkowej (23 października) wideokonferencji powiedział, że "kilka kolejnych miesięcy będzie bardzo trudnych, a niektóre z państw znajdują się na bardzo niebezpiecznej ścieżce".

Dyrektor WHO zauważył, że zbyt wiele krajów notuje obecnie bardzo wysoki, wykładniczy przyrost nowych zakażeń.

- Prowadzi to do przyjmowania pacjentów do szpitali, których wydajność się wyczerpuje lub już została wyczerpana, a jest dopiero październik - zaznaczył dyrektor WHO.

Tedros Adhanom Ghebreyesus zaapelował do światowych przywódców o niezwłoczne podjęcie działań zapobiegających zgonom.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono na świecie u prawie 42 mln osób. Od grudnia zmarło ponad 1,1 mln ludzi, u których zdiagnozowano COVID-19.



Wideo Minister zdrowia o kolejnych obostrzeniach (Polsat News)

