​Szef WHO: Koronawirus wyprzedza szczepienia

Szef WHO odniósł się do informacji płynących ze szczytu G7. Przywódcy najbogatszych państw zobowiązali się do przekazania miliarda szczepionek dla uboższych krajów w ciągu roku.

- To duża pomoc, ale potrzebujemy więcej i szybciej. W tej chwili wirus postępuje szybciej niż globalna dystrybucja szczepionek - zwrócił uwagę Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Ponad 10 tys. osób umiera każdego dnia. Te społeczności potrzebują szczepionek teraz, a nie w przyszłym roku - dodał.

Jak wylicza Bank Światowy, w krajach G7 wykonano 73 razy więcej szczepień niż w pozostałych państwach.

Program Covax dostarczył na razie 87 milionów szczepionek przeciw COVID-19 do 131 krajów - znacznie mniej niż zakładano.

WHO wyznaczyła cel zaszczepienia 70 proc. światowej populacji w ciągu roku. Według organizacji potrzeba 16 miliardów dolarów na przyspieszenie światowej kampanii szczepień. Jak podkreśla WHO, kwota ta stanowi 1 proc. globalnych wydatków na obronności.

Według licznika "The New York Times" jak dotąd na świecie wykonano 2,39 mld szczepień.

