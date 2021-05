Szef WHO do bogatych państw: Zamiast szczepić nastolatków pomóżcie biedniejszym krajom

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus wezwał w piątek zamożne kraje, by zamiast wykorzystywać posiadane preparaty przeciw COVID-19 na szczepienie dzieci i nastolatków, przekazały te dawki na rzecz programu COVAX, dzięki któremu szczepionki trafiłyby do państw rozwijających się.

Zdjęcie WHO apeluje do bogatych państw /Xinhua News /East News

Podczas konferencji prasowej szef WHO wskazał również, że drugi rok pandemii najprawdopodobniej przyniesie więcej ofiar śmiertelnych niż pierwszy. Wyraził szczególne zaniepokojenie sytuacją w Indiach. Premier tego kraju Narendra Modi przekazał w piątek, że wirus rozprzestrzenia się na wsiach. Od początku pandemii w kraju koronawirusem zakaziło się już ok. 24 mln osób, a przez trzy dni pod rząd liczba zgonów w związku z COVID-19 przekraczała 4 tys.

Główna ekspertka WHO odpowiedzialna za OVID-19 Maria van Kerkhove zwróciła uwagę, że będą wykrywane kolejne warianty koronawirusa, zapewniła jednak, że "wiemy już, co wtedy należy robić".

WHO poinformowała, że jest w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania szczepionek przeciwko koronawirusowi na rzecz COVAX. "USA wiedzą, że podzielenie się tymi dawkami może mieć bardzo dobry skutek w skali globalnej" - powiedział starszy doradca organizacji Bruce Aylward.



Blisko 3,5 mln ofiar

WHO zwróciła uwagę, że jeśli dany kraj zamierza znosić obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej przez osoby zaszczepione przeciw COVID-19, powinien to czynić z ostrożnością, mając na względzie "intensywność transmisji wirusa w danym regionie oraz liczbę zaszczepionych".

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) ogłosiły w czwartek, że osoby w pełni zaszczepione nie muszą nosić maseczek na zewnątrz ani w większości zamkniętych pomieszczeń.

Jak przekazał Reuters, od początku pandemii ponad 160 mln osób zakaziło się koronawirusem na całym świecie, a blisko 3,5 mln zmarło.