Szef WHO alarmuje: Europa po raz kolejny stała się epicentrum pandemii

Oprac.: Paulina Sowa Koronawirus z Chin

Sekretarz generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, oświadczył, że Europa po raz kolejny stała się epicentrum pandemii koronawirusa. Dodał, że ochrona zapewniana przez szczepionki wywołała w ludziach "fałszywe poczucie bezpieczeństwa". - Wróciliśmy do okresu sprzed pandemii, jeśli chodzi o funkcjonowanie społeczeństw w Europie - zauważył dyrektor ds. sytuacji kryzysowych WHO Mike Ryan.

Zdjęcie Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus / FABRICE COFFRINI / AFP