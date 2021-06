Szczepionki Johnson & Johnson. UE spodziewa się opóźnień

Koronawirus z Chin

Unia Europejska nie spodziewa się, aby do końca czerwca koncern Johnson & Johnson był w stanie dostarczyć do Europy 55 mln dawek swojej szczepionki przeciwko COVID-19, do czego wcześniej zobowiązał się - podała w piątek agencja Reutera, powołując się na unijnego urzędnika.

Zdjęcie UE spodziewa się opóźnień w dostawach szczepionki J&J / Wojciech Stróżyk / Reporter