Wstępne dane badań w Brazylii wskazują, że szczepionka chińskiej firmy Sinovac działa na brazylijski wariant koronawirusa - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło zaznajomione z tymi wynikami. Nowy wariant z Brazylii wciąż budzi wiele obaw.

Reklama

Zdjęcie Szczepionka chińskiej firmy Sinovac / Dimas Ardian/Bloomberg /Getty Images

Informator Reutera podał, że w trakcie badań przetestowano krew zaszczepionych osób na brazylijski wariant. Nie podał jednak żadnych szczegółów.

Reklama

Preparat Coronavac, wyprodukowany przez chiński Sinovac, to główna szczepionka używaną obecnie w Brazylii do szczepienia ludzi przeciw COVID-19.

Wariant koronawirusa P1, który po raz pierwszy wykryto w stanie Amazonas w Brazylii, jest bardziej zaraźliwy. Wywołuje on zaniepokojenie, gdyż zawiera tę samą mutację, co odmiana koronawirusa SARS-CoV-2, która pojawiła się w RPA. Obydwa warianty podejrzewane są o to, że łatwiej się rozprzestrzeniają, a stosowane obecnie szczepionki mogą być wobec nich mniej skuteczne.



Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!

Izrael, Austria i Dania wspólnie walczą z pandemią 1 / 4 Kanclerz Austrii i premier Danii przylecieli do Izraela, by porozmawiać o współpracy przy produkcji i rozwoju szczepionek przeciwko COVID-19 nowej generacji. Szefowie rządów trzech państw podpisali porozumienie w tej sprawie, zakładające m.in. powstanie wspólnego funduszu badawczo-rozwojowego. Podkreślono, że wspólne działania mają przygotować Izrael, Austrię i Danię na ewentualne kolejne pandemie czy inne zagrożenia zdrowotne. Źródło: PAP/EPA Autor: AVIGAIL UZI udostępnij