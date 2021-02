Wydłużenie przerwy między dawkami szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca zwiększa jej skuteczność - wynika z badań Uniwersytetu Oksfordzkiego omówionych przez serwis Bloomberg.

Szczepionka przeciw koronawirusowi firmy AstraZeneca ma skuteczność 82,4 procent, kiedy przerwa między podawanymi dawkami wynosi trzy miesiące. Tak wynika z badań Uniwersytetu Oksfordzkiego.

To mocny argument do ręki brytyjskiego rządu, który zdecydował o wydłużeniu okresu między dawkami z powodu kłopotów z dostępnością szczepionki. Producenci już wcześniej zwracali uwagę, że wydłużenie okresu między dawkami - w porównaniu do szczepionek innych producentów - może wpłynąć na zwiększenie ich skuteczności.

Badanie wykazało także, że ochroną przed COVID-19 może być już przyjęcie jednej z dwóch dawek szczepionki. Ta okazała się skuteczna w 76 proc. u osób, które przyjęły jedną dawkę. Chodzi o stopień odporności, który nabywa się 22 dni po pierwszym zastrzyku.

Skuteczna u osób powyżej 65. roku życia?

Firma broni skuteczności swojego preparatu u osób powyżej 65. roku życia po pojawiających się w ostatnim czasie wątpliwościach w tej kwestii. - Najnowsze analizy potwierdzają skuteczność szczepionki w grupie osób powyżej 65. roku życia" - powiedział w czwartek rzecznik grupy.

W ubiegłym tygodniu komisja ds. szczepionek berlińskiego Instytutu im. Roberta Kocha (RKI) zaleciła, by preparat firmy AstraZeneca był obecnie podawany w Niemczech tylko osobom do 65. roku życia. RKI również uzasadnił swoją rekomendację niewystarczającą ilością danych z badań nad tą szczepionką. Minister zdrowia Jens Spahn powiedział, że w przypadku szczepionki AstraZeneca będzie uwzględniany "czynnik wieku".

Europejska Agencja Leków (EMA) wydała w piątek pozytywną opinię w sprawie dopuszczenia na rynek w UE szczepionki AstraZeneca dla osób w wieku od 18 lat.