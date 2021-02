Niemiecki rząd i szefowie służby zdrowia zachęcają mieszkańców do przyjęcia szczepionki AstraZeneca. W ten sposób starają się powstrzymać falę sceptycyzmu co do jej skuteczności i bezpieczeństwa.

W niektórych krajach europejskich - w tym w Niemczech - część mieszkańców nie chce się szczepić preparatem AstraZeneca ze względu na skutki uboczne po jej przyjęciu, takie jak gorączka i bóle mięśni.

Niemcy zaleciły również, aby szczepionkę AstraZeneca podawać tylko osobom w wieku od 18 do 64 lat, co zdaniem krytyków tej decyzji, dodatkowo nasiliło niechęć wobec szczepionki.



Teraz rząd Niemiec przyjął nową strategię informowania i zachęcania do przyjmowania szczepionki AstraZeneca.



Lothar Wieler, szef niemieckiego Instytutu Chorób Zakaźnych Roberta Kocha, powiedział, że dane z Wielkiej Brytanii i Izraela, gdzie już przeprowadzono szeroko zakrojone szczepienia preparatem AstraZeneca, wykazały, że produkt jest "bardzo, bardzo skuteczny".

- Badanie w Szkocji wykazało, że szczepionka zmniejszyła liczbę hospitalizacji o 94 proc., co jest fantastyczne, a odrzucenie jej nie byłoby nieuzasadnione - dodał.



- Zdecydowanie zalecamy: ta szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. AstraZeneca chroni przyjmującego tę szczepionkę i innych przed zarażeniem - powiedział na konferencji prasowej niemiecki minister zdrowia Jens Spahn.

W Niemczech zaaplikowano tylko 240 tys. z dostępnych 1,4 miliona dawek szczepionki firmy AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego. Niemcy odmawiają szczepień tym preparatem.



