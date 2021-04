Szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja dla rocznika 1969. Jak się zapisać?

Szczepienia przeciwko COVID-19 są dostępne dla kolejnego rocznika. W nocy z poniedziałku na wtorek została otwarta rejestracja dla osób urodzonych w 1969 roku. Na szczepienia przeciwko COVID-19 można zapisać się na cztery sposoby: za pomocą bezpłatnej infolinii (989), poprzez stronę pacjent.gov.pl, wysyłając SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333 lub kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień przeciwko COVID-19. - We wtorek przedstawimy nowy kalendarz szczepień - powiedział szef KPRM Michał Dworczyk w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News.

Zdjęcie Pandemia koronawirusa w Polsce. Szczepienia przeciw COVID-19. Zdj. ilustracyjne / Wojciech Stróżyk / Reporter

Reklama

O północy z poniedziałku na wtorek wystartowała rejestracja dla kolejnych osób. Zapisy zostały otwarte dla urodzonych w 1969 roku, które wcześniej nie zgłosiły swojej gotowości do szczepień.

Reklama

Jeśli nie zgłosiłeś się na szczepienie w dniu, kiedy startowała rejestracja dla twojej grupy wiekowej możesz to zrobić później, w dowolnym terminie.

Szczepienia przeciwko COVID-19. Przyspieszenie zapisów

W poniedziałkowym programie "Gość Wydarzeń" szef KPRM Michał Dworczyk zapewnił w rozmowie z Dorotą Gawryluk, że "do 10 maja wszyscy będziemy mieli wystawione e-skierowanie, czyli wszyscy pełnoletni Polacy będą mieli wystawione takie skierowanie, a w konsekwencji będą mogli się rejestrować". - Jutro przedstawimy szczegółowy harmonogram - w kolejnych dniach, które roczniki będą mogły się rejestrować - powiedział.

Polityk przekazał również, że od wtorku zmienione zostanie rozporządzenie, dzięki któremu w sytuacji, w której powstaje realne zagrożenie zmarnowania się szczepionki, "taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18. roku życia".

- Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami. Teraz je rozluźniamy, bo jesteśmy na tym etapie szczepienia, na którym trzeba odpowiadać na aktualną sytuację, dostosowując się też do aktualnych możliwości, jeśli chodzi o dostęp i liczbę preparatów - mówił.

Jak się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19?

E-rejestracja na stronie głównej pacjent.gov.pl. zalogujesz się tam przez profil zaufany lub korzystając z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po zalogowaniu system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej twojego adresu. Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz SMS z potwierdzeniem. Później - dzień przed planowanym terminem system przypomni ci o szczepieniu.



Bezpłatna infolinia - 989. Dzwoniąc na nią możesz zarejestrować siebie lub kogoś ze swoich bliskich. Do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Jeśli podczas rejestracji podasz swój numer kontaktowy, na telefon otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia.



SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333. Wówczas połączysz się z systemem, który przeprowadzi Cię przez rejestrację krok po kroku. Początkowo zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL, a potem kodu pocztowego. System rejestracyjny zaproponuje najbliższy wolny termin szczepienia w punkcie położonym w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. W przypadku niedogodności terminu możesz wybrać inną datę. Po zakończeniu rejestracji - na dobę przed zaplanowanym szczepieniem - otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem terminu i miejsca szczepienia.



Kontakt z punktem szczepień. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by robić to telefonicznie. Wizyta w punkcie może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia.

Ładowanie...