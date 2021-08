Szczepienia-widmo na COVID-19. Ataki w 40 państwach

Koronawirus z Chin

Szpitale i resorty zdrowia w 40 państwach dostały fałszywe oferty zakupu szczepionek od oszustów, podających się za producentów preparatów przeciwko COVID-19. ​- Wraz w pandemią i wysiłkami krajów, aby bezpiecznie i szybko zaszczepić obywateli, istotne jest, by proces wdrażania szczepionek był chroniony od momentu produkcji do momentu dostawy do odbiorcy - podkreśla szef Interpolu Jurgen Stock.

Zdjęcie Na zdj. transport prawdziwych 100 000 szczepionek przeciwko COVID-19 przekazanych przez Hiszpanię Ekwadorowi / JOSE JACOME / PAP/EPA