Do tej pory w naszym kraju przeciwko koronawirusowi zaszczepiono 140 226 osób. Pod względem liczby szczepień Polska zajmuje trzecie w Unii Europejskiej i dziesiąte na świecie.

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19. Grupa "zero", czyli przede wszystkim pracownicy sektora ochrony zdrowia, otrzymuje szczepionkę Comirnaty firm Pfizer i BioNTech.

Według najnowszych danych przekazanych w środę przez Ministerstwo Zdrowia do tej pory w Polsce zaszczepiono 140 226 osób.

Polska trzecia w UE i dziesiąta na świecie

Z zestawienia prowadzonego przez Bloomberga wynika, że pod względem liczby szczepień Polska zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej (w zestawieniu dane dotyczące Polski są z 5 stycznia, ale po podstawieniu najnowszych krajowych danych Polska i tak utrzymuje trzecie miejsce). Najwięcej osób w UE - 316 962 - zaszczepiono do tej pory w Niemczech (dane z 5 stycznia). Na drugim miejscu są Włochy, gdzie szczepionkę otrzymało 182 442 osób (dane z 5 stycznia).



Na czwartym miejscu w UE plasuje się Hiszpania - 82 834 zaszczepionych (dane z 4 stycznia), a na piątym Dania - 51 512 zaszczepionych (dane z 4 stycznia). Dalej plasują się: Portugalia - 32 000 (dane z 4 stycznia), Rumunia - 25 508 (dane z 4 stycznia), Czechy - 13 000 (dane z 5 stycznia), Węgry - 12 000 (dane z 4 stycznia), Słowenia - 9 750 (dane z 29 grudnia), Grecja - 9 528 (dane z 4 stycznia).

Zaledwie 2 000 osób zaszczepiono dopiero we Francji (dane z 5 stycznia).

Według Bloomberga, na świecie wykonano już ponad 15 mln szczepień. Na czele zestawienia są Stany Zjednoczone, gdzie zaszczepiono 5 050 229 osób (dane z 5 stycznia). Drugie miejsce w zajmują Chiny - 4 500 000 szczepień (dane z 31 grudnia), a trzeci jest Izrael z liczbą 1 370 000 zaszczepionych (dane z 5 stycznia).

Polska prowadzi rozmowy o zakupie dodatkowych szczepionek

We wtorek szef KPRM Michał Dworczyk przekazał, że "250 tys. szczepień zamówionych jest na przyszły tydzień" "Cieszmy się, że dobrze to idzie" - powiedział.

Wcześniej poinformował, że do Polski dotarło już 670 tys. dawek szczepionki, z których 204 tys. zostało rozdystrybuowanych do wszystkich 509 szpitali węzłowych w całym kraju, w których jest szczepiona grupa zero.

Podał też, że niektóre kraje - w tym Polska - zaczęły rozmawiać bezpośrednio z producentami na temat możliwości zakupu dodatkowych szczepionek. Zastrzegł przy tym, że sprawa ta wywołuje emocje na forum międzynarodowym. Jak mówił, jest to bardzo delikatny i ważny temat. Jednocześnie przyznał, że rząd liczył, że szczepionek będzie więcej i będą one szybciej dostarczane.

Dworczyk poinformował również, że szczepienia osób z grupy pierwszej rozpoczną się 25 stycznia. Na tym etapie do szczepienia uprawnieni będą m.in. pensjonariusze domów pomocy społecznej, osoby powyżej 60 lat, służby mundurowe i nauczyciele.

Dopytywany o szczepienia nauczycieli przyznał, że "niestety w pierwszym kwartale nie zaszczepimy nauczycieli, nie dlatego, że nie chcemy, nie dlatego, że lekceważymy ten problem, tylko dlatego, że mamy do czynienia z problemem obiektywnym, jakim jest brak szczepionek".

