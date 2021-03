Od wtorku rozpoczynają się zapisy dla osób w wieku 60-64 lata. Rejestracja SMS i przez internet jest dostępna od północy, natomiast przez infolinię 989 od godziny 6 rano. Nadal mogą się również rejestrować osoby z roczników 1952-1956, które dotychczas tego nie zrobiły.

Zdjęcie Pielęgniarka przygotowuje dawkę szczepionki AstraZeneca, zdjęcie ilustracyjne /AFP

Szef KPRM i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk zaapelował o rejestrowanie się na szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Zapewniał, że jest on bezpieczny i rekomendowany przez lekarzy.

- Gorąco namawiamy i apelujemy do wszystkich o rejestrację do szczepień, w tym szczepień wykonywanych szczepionką firmy AstraZeneca, bo jest to naprawdę wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie. To jest nie tylko droga do uniknięcia zakażenia, bądź ciężkiego przebiegu choroby, ale jest to też wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych - podkreślił .

Zapisu na szczepienie można dokonać na cztery sposoby:

Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22-62-62-989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.





Druga droga to elektroniczny zapis przez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki, inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS-a z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.





Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie z mapą punktów szczepień .





. Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664-908-556 lub 880-333-333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny, wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie - należy wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedzi w czasie 5 minut przerywa proces rejestracji. Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS-a, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień - zaznaczono.

Po zarejestrowaniu na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie o niej. Należy jednak pamiętać, aby nie odpowiadać na SMS-a z innego numeru niż numer 664-908-556 lub 880-333-333, bo może to być próba wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować należy go na stronie gov.pl/szczepimysie.

