- Rozmawiałem z szefem Pfizera i dyskutowaliśmy o projektach, które firma ta może robić w Polsce w obszarze szczepień. Wrzucamy wyższy bieg - powiedział Mateusz Morawiecki na czwartkowej konferencji prasowej. Premierowi na stadionie narodowym w Warszawie towarzyszyli szef KPRM Michał Dworczyk oraz prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Szef rządu zapowiedział także mobilne punkty informacyjne i szczepieniowe.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Polsat News

Szef rządu podczas czwartkowej konferencji prasowej zwracał uwagę, że Narodowy Program Szczepień rozkręca się coraz szybciej, gdyż do Polski dociera coraz więcej dawek szczepionek. Zapewnił, że pracuje nad tym razem z Komisją Europejską i innymi państwami UE. Poinformował też, że w środę rozmawiał z szefem firmy Pfizer. - Dyskutowaliśmy również o projektach, które firma Pfizer może robić w Polsce w obszarze szczepionek - relacjonował premier.

- To są wszystko bardzo ważne sprawy, które mogą spowodować, że w kolejnym roku, w kolejnych kwartałach nie tylko będziemy mogli już pożegnać się raz na zawsze z tą fatalną epidemią, ale jednocześnie też będziemy budowali coraz to sprawniejsze zabezpieczenia przed ewentualnymi nawrotami COVID-19"- mówił Morawiecki.

Podkreślił jednocześnie, że w majówkę "wrzucamy wyższy bieg w programie szczepień". - Chcemy jak najszerzej promować akcję szczepień. Widzimy po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, że jest to skuteczne, że ta skuteczność jest coraz wyższa i wprost proporcjonalna do liczby zaszczepionych osób - podkreślił.

- Dlatego będziemy wraz z naszymi specjalnymi zespołami ruszali w Polskę. W miastach wojewódzkich będą namioty, kontenery, ciężarówki, które w mobilny sposób będą starały się dostarczyć szczepionki tam, gdzie dzisiaj ich nie ma, ale przede wszystkim będą spełniały funkcję promocyjną. Promocji szczepień - zapowiedział szef rządu.

Szczepienia "prosto ze spaceru"

Szef KPRM Michał Dworczyk dodał, że będzie można pójść do takiego punktu "prosto ze spaceru, bez umówienia się". Warunkiem będzie jednak wystawione e-skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19.



Mobilne punkty - mówił Dworczyk - mają następnie trafić do powiatów. - Będą wykorzystywane do wzmocnienia sieci szczepień po to, żeby Polacy mogli szybciej się szczepić - dodał.



Szef KPRM przekazał, że w mobilnych punktach szczepieniowych będzie możliwość przyjęcie jednodawkowego preparatu firmy Johnson&Johnson.



Jak poinformował, w piątek ruszy pilotaż szczepień prowadzonych przez pielęgniarki i ratowników medycznych.



"Białe plamy" na mapie szczepień

Prezes RARS podkreślał, że w programie szczepień istotna jest nie tylko kwestia jak największej dystrybucji, ale również wielu kanałów, którymi można tę dystrybucję prowadzić, w tym niestandardowych.

Podkreślił, że pomysł wykorzystania mobilnych punktów szczepień pojawił się po rozmowach z wojewodami, którzy wskazywali go jako alternatywę dla "białych plam" na mapie szczepień w Polsce. Kuczmierowski poinformował, że mobilne punkty kontenerowe powstały we współpracy z polskimi producentami kontenerów.

Prezes RARS przypomniał, że tego typu kontenery i mobilne punkty były już testowo wprowadzane w Małopolsce, gdzie - jak dodawał - spełniły swoją funkcję.

- Dzisiaj rozjadą się po całym kraju, aby właśnie wzmocnić tę sieć szczepień i w przyszłości, kiedy będzie więcej szczepionek, będziemy mogli w nich również realizować regularne szczepienia, nie tylko takie promocyjne, jak w majówkę, ale i na szerszą skalę - powiedział Kuczmierowski.



Luzowanie obostrzeń

W środę przed południem premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili kalendarz luzowania obostrzeń na najbliższe tygodnie . Pierwsze zmiany nastąpią 1 maja.

W wieczornym "Gościu Wydarzeń" w Polsat News szef rządu przedstawił również optymistyczną prognozę dotyczącą szczepień. - Jestem przekonany, że do wakacji będziemy w stanie zaszczepić ogromną większość populacji. W ciągu najbliższych kilku dni mamy mieć potwierdzone duże dostawy szczepionek na drugą połowę maja i pierwszą połowę czerwca - mówił premier w rozmowie z Piotrem Witwickim.

- Z tej dynamiki szczepień, którą udało nam się uzyskać, mogę wysnuć wniosek, że jest szansa na wyszczepienie wszystkich, którzy będą chcieli, już w lipcu - wskazał Morawiecki.

Premier zaszczepiony AstraZenecą

Premier przed kilkoma dniami zaszczepił się przeciw COVID-19. Przyjął szczepionką AstraZeneki.

- Dobrze się czułem po szczepieniu - mówił Morawiecki. - Warto podkreślić, że głosy dotyczące ryzyk związanych z AstraZenecą nijak się mają do ryzyka, które pojawia się wtedy, jak się osoba nie zaszczepi - wskazał.

"Dzięki szczepieniom pozbyliśmy się strasznych chorób"

- Trzeba się szczepić, bo to jest od 200 lat, z okładem nawet, znany i jedyny mechanizm prewencyjnego zapobiegania chorobom takim, jak COVID-19. Jak wszyscy byliśmy dziećmi, to rodzice prowadzili nas na szczepienia i nikt się nie pytał o to tego dziecka, tylko zasadniczo każdy te szczepienia wykonywał. Dzięki temu pozbyliśmy się strasznych chorób - podkreślał Morawiecki. Jako przykład podał chorobę Heinego-Medina, która - jak podkreślił - została wypleniona dzięki szczepionce i jej powszechnemu stosowaniu.

- Korzystajmy z dobrodziejstw szczepienia, dzięki temu wrócimy do normalności - zaapelował.