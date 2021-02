Jak nieoficjalnie dowiedział się Polsat News, Michał Dworczyk ma dzisiaj ogłosić nowy harmonogram szczepień, który uwzględni opóźnienia w dostawach szczepionek.

- Dostawa szczepionki Moderna przyjechała do Polski - przekazał Polsat News szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Chodzi o opóźnioną dostawę, która miała dotrzeć do Polski w ostatni wtorek - 42 tysiące dawek.



Pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia. Ich kolejna pula miała trafić do Polski w ostatni wtorek. Szef ARM poinformował jednak, że dostawa została wstrzymana.



"Konieczność zweryfikowania harmonogramu"

To oznacza konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji - poinformował Kuczmierowski. - Na pewno wszystkie osoby zaszczepione pierwszą dawką będą miały dostęp do drugiej dawki. W przypadku kolejnych seniorów i osób z grupy zero zmniejszymy tempo szczepień. W najbliższych dniach zmiany te będą komunikowane - dodał.

Prezes ARM stwierdził też, że takie same ograniczenia dotykają innych krajów Unii Europejskiej. - Jest to sytuacja, której nie akceptujemy i nie rozumiemy - podkreślił.

Kuczmierowski przypomniał, że w pierwszym kwartale Moderna miała dostarczyć do Polski 840 tys. dawek.

