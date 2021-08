Koronawirus z Chin Delta Air Lines: Niezaszczepieni pracownicy będą płacić miesięcznie 200 dolarów

Analiza miejskiego Departamentu Zdrowia w Nowym Jorku od stycznia do pierwszego tygodnia sierpnia wykazała, że tylko 0,33 proc. zaszczepionych osób zaraziło się w tym mieście COVID-19. Wskazuje to na skuteczność szczepionek - podała w czwartek lokalna telewizja NY1.

"Oznacza to dużą skuteczność szczepionek w zapobieganiu poważnym schorzeniom i zgonom, nawet w obliczu gwałtownego wzrostu zachorowań na wysoce zakaźną odmianę Delta w okresie letnim" - uważa NY1.

Szczepienia zwalczają wariant Delta

Według badania od stycznia do pierwszego tygodnia sierpnia 96,9 proc. osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 było nieszczepionych. Tylko 0,33 proc. zaszczepionych uzyskało pozytywny wynik testu na obecność wirusa. Spośród zmarłych w tym przedziale czasowym blisko 97,3 proc. było nie w pełni zaszczepionych.

Jak podkreślił cytowany przez NY1 miejski komisarz do spraw zdrowia dr Dave Chokshi nawet w ostatnich tygodniach, kiedy wariant Delta doprowadził do wielu, chociaż stosunkowo łagodnych, przypadków COVID-19 u osób zaszczepionych, nieszczepione są trzykrotnie bardziej narażone na zakażenie. 13 razy częściej poddawane były hospitalizacji.

W opinii Chokshi’ego, wbrew pogłoskom, wzmacnia to dowody naukowe na to, że szczepionki skutecznie zwalczają wariant Delta. Wtórował mu burmistrz Bill de Blasio.

Mniejsza odporność u zaszczepionych

- Jest wiele nieporozumień, wiele błędnych informacji. Naszym zadaniem jest sprawić, by sprawy były jasne - komentował burmistrz.

Zgodnie z miejskimi statystykami blisko 69 proc. dorosłych nowojorczyków jest w pełni zaszczepionych.

NY1 zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach raptownie rozprzestrzenił się w mieście wariant Delta. Zmniejszyło to odporność zaszczepionych osób na zakażenie.

Bez szczepienia jeszcze większe zagrożenie

Między 17 stycznia a 26 czerwca w mieście odnotowano 5543 przypadki zachorowań na COVID-19 wśród zaszczepionych mieszkańców. Zaledwie w sześć tygodni później, do 7 sierpnia, było ich już w sumie 15 tys., co stanowi prawie trzykrotny skok. Odpowiednio liczba hospitalizacji wśród osób zaszczepionych wzrosła z 669 do 1042 (36 proc.), a zgonów z 118 do 153 (23 proc.).

Statystyki wskazują zarazem na jeszcze większe zagrożenie Deltą dla osób nieszczepionych. W sześciotygodniowym okresie odnotowano 123 zgony z powodu COVID-19 (wzrost z 5478 do 5601), chociaż liczba nieszczepionych mieszkańców w tym czasie zmniejszyła się.

Chokshi apelował, by w publicznych zamkniętych pomieszczeniach nawet zaszczepieni ludzie nosili maseczki. Pozwoli to uniknąć transmisji wirusa na osoby nieszczepione, w tym małe dzieci.

