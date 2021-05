Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 firmy Moderna zwiększa odporność na brazylijski i południowoafrykański wariant koronawirusa. Tak wynika ze wstępnych wyników badań na ludziach. Skuteczny na wspomniane warianty ma być również inny, eksperymentalny preparat stworzony przez koncern farmaceutyczny.

Zdjęcie Szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy Moderna /Paul Hennessy/NurPhoto /Getty Images

Trzecia dawka wzmacniała też ochronę przed podstawową wersja koronawirusa - poinformował koncern.

Chodzi o badanie z udziałem 40 osób, w ramach którego zastosowano zarówno wykorzystywaną już szczepionkę Moderny oraz wersję opracowaną przez tę firmę do zapewnienia ochrony przeciw tzw. południowoafrykańskiemu wariantowi koronawirusa.Moderna bada też preparat łączący oba te specyfiki.

Zawieszenie praw własności intelektualnej do szczepionek?

W środę prezydent USA Joe Biden wyraził poparcie dla odstąpienia od zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) i zawieszenia praw własności intelektualnej firm farmaceutycznych do szczepionek przeciw koronawirusowi. Na takie rozwiązanie nalegają w USA członkowie Partii Demokratycznej oraz rządy ok. 100 krajów na świecie.

Zrzeczenie się praw własności intelektualnej do patentów na szczepionki zaproponowały Indie i RPA. Umożliwiłoby to produkcję preparatów w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony. USA wraz z kilkoma innymi krajami zablokowały wcześniej negocjacje w WTO w tej sprawie, ale amerykański prezydent, pod rosnącą presją, zmienił swoje stanowisko.

Przedstawicielka USA ds. handlu w administracji Bidena, Katherine Tai, w wydanym oświadczeniu ogłosiła poparcie Białego Domu dla proponowanego rozwiązania, w ramach którego nastąpiłoby tymczasowe zrzeczenie się niektórych praw własności intelektualnej do szczepionek. - To globalny kryzys zdrowotny, a nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią Covid-19 wymagają podjęcia nadzwyczajnych środków - oświadczyła Tai.

- Administracja USA mocno wierzy w ochronę własności intelektualnej, ale w celu zakończenia tej pandemii popiera zniesienie tej ochrony dla szczepionek - dodała Tai. Zapewniła, że Stany Zjednoczone będą uczestniczyć w negocjacjach w WTO w tej sprawie, ale ostrzegła, że będzie to wymagało czasu, bowiem decyzje WTO wymagają konsensusu wszystkich członków.

Decyzję władz USA z zadowoleniem przyjął szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus, który powiedział, że jest to niezwykle ważny moment w walce przeciw Covid-19.