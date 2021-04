Szczepienia przeciwko COVID-19. Rejestracja dla rocznika 1972. Jak się zapisać?

Szczepienia przeciwko COVID-19 są dostępne dla kolejnego rocznika. Od północy z czwartku na piątek rejestracja na szczepienia została otwarta dla osób urodzonych w 1972 roku. Na szczepienie przeciwko COVID-19 można zapisać się przez punkty szczepień, infolinię, sms, Internetowe Konto Pacjenta i system e-rejestracja.

Przypomnijmy, zgodnie z decyzją rządu 12 kwietnia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z kolejnych roczników, które nie dokonały na początku roku zgłoszenia swojej gotowości do szczepień. Najpierw zapisy zostały otwarte dla osób urodzonych w 1962 roku.

Kolejne roczniki mogły rejestrować się w następne dni. Obecnie harmonogram wygląda następująco:

1972 r. - 23 kwietnia

1973 r. - 24 kwietnia.

Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników

We wtorek 20 kwietnia rząd przedstawił plan rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 dla kolejnych roczników. Postanowiono, że od poniedziałku 26 kwietnia zapisywać będą się mogły osoby urodzone w latach 1974-1975. W kolejnych dniach rejestracja będzie otwierana dla coraz młodszych roczników.

Dodatkowo, 28 kwietnia zostanie uruchomiona rejestracja dla osób w wieku 30-39 lat, które wcześniej zgłosiły gotowość zaszczepienia się za pośrednictwem formularza.

Natomiast osoby w wieku 18-29 lat, które między styczniem a marcem wypełniły formularz chęci zaszczepienia, będą mogły zarejestrować się 4 maja.

Jak się zapisać na szczepienie przeciwko COVID-19?

E-rejestracja na stronie głównej pacjent.gov.pl. zalogujesz się tam przez profil zaufany lub korzystając z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Po zalogowaniu system zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się najbliżej twojego adresu. Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz SMS z potwierdzeniem. Później - dzień przed planowanym terminem system przypomni ci o szczepieniu.



Bezpłatna infolinia - 989. Dzwoniąc na nią możesz zarejestrować siebie lub kogoś ze swoich bliskich. Do zapisu potrzebny jest numer PESEL. Jeśli podczas rejestracji podasz swój numer kontaktowy, na telefon otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówionej wizyty szczepienia. Podczas rejestracji otrzymasz termin i miejsce szczepienia.



SMS o treści "SzczepimySie" na numer 880 333 333. Wówczas połączysz się z systemem, który przeprowadzi Cię przez rejestrację krok po kroku. Początkowo zostaniesz poproszony o podanie numeru PESEL, a potem kodu pocztowego. System rejestracyjny zaproponuje najbliższy wolny termin szczepienia w punkcie położonym w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. W przypadku niedogodności terminu możesz wybrać inną datę. Po zakończeniu rejestracji - na dobę przed zaplanowanym szczepieniem - otrzymasz wiadomość SMS z przypomnieniem terminu i miejsca szczepienia.



Kontakt z punktem szczepień. Ministerstwo Zdrowia zaleca, by robić to telefonicznie. Wizyta w punkcie może wiązać się z koniecznością stania w kolejce oraz jest bezpośrednim narażaniem na ryzyko zakażenia.

