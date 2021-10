Szczepienia przeciw koronawirusowi a płodność. Najnowsze badania

​Obawy, że szczepionka przeciwko COVID-19 może powodować niepłodność są jednym z powodów, dla których ludzie unikają szczepień. Dzieje się tak, mimo że nie ma na to dowodów. Z kolei zdaniem ekspertów do problemów z płodnością może przyczynić się ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. Jak wynika z najnowszego raportu, dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Zdjęcie Szczepienia przeciwko koronawirusowi / Daniel Pockett / Stringer / Getty Images