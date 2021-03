Szczepienia przeciwko COVID-19 w Niemczech mają się od początku kwietnia odbywać nie tylko w centrach szczepień, ale również w gabinetach lekarskich.

Zdjęcie Szczepienie przeciw COVID-19 /Piotr Hukalo /East News

Na początku przyszłego miesiąca w całym kraju lekarze pracujący w gabinetach mają rozpocząć szczepienia przeciwko COVID-19. Jak podaje agencja dpa, rząd federalny i rządy krajów związkowych porozumiały się w tej sprawie. Powinno to znacznie zwiększyć tempo szczepień.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Niemczech mają się od początku kwietnia odbywać nie tylko w centrach szczepień, ale również w gabinetach lekarskich. Zostało to uzgodnione przez ministrów federalnych i ministrów krajów związkowych na Konferencji Ministrów Zdrowia. Oczekuje się, że szczepionka dotrze do lekarzy poprzez normalne kanały hurtowni i aptek.

Szczepienia w gabinetach

Dotychczasowe punkty szczepień pozostaną na razie na swoich miejscach, a umówione terminy będą dotrzymywane.

Do niedzieli 2,5 miliona osób w Niemczech było w pełni zaszczepionych, podało federalne ministerstwo zdrowia. To trzy procent populacji. 5,2 mln osób otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki.