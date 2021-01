Premier Włoch Giuseppe Conte ogłosił, że w jego kraju zaszczepiono dotychczas przeciwko koronawirusowi około 550 tysięcy osób. Tym samym, jak dodał, Włochy są na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby podanych szczepionek.

Zdjęcie Szczepienia w szpitalu w Rzymie

Szef rządu napisał w mediach społecznościowych: "Dzisiaj z około 550 tysiącami wykonanych szczepionek jesteśmy pierwszym krajem w Unii Europejskiej".

Podkreślił, że za Włochami są Niemcy z około 500 tys. osób zaszczepionych.

"To doskonały rezultat, który dodaje nam otuchy i który powinien zachęcać nas do tego, by dalej podążać tą drogą i stanąć na wysokości wyzwania, jakie również w najbliższych miesiącach będzie trudne" - dodał premier.

Zaznaczył, że kraj przechodzi bardzo trudny okres, czym - jak dodał - "wyczerpany jest cały naród".

Pandemia - napisał Conte - "wystawia na ciężką próbę naszą gospodarkę, naszą kondycję społeczną, a nawet psychologiczną".

Zdjęcie Premier Włoch Giuseppe Conte

"W tym momencie musimy skoncentrować się z najwyższą uwagą na planie szczepień" - oświadczył włoski premier.

Z Rzymu Sylwia Wysocka