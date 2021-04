"Podjęliśmy decyzję o opóźnieniu wprowadzenia naszej szczepionki na rynek europejski" - pisze koncern Johnson & Johnson w najnowszym komunikacie. To reakcja po tym, jak amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) zaleciły wstrzymanie szczepień z użyciem preparatu tej firmy. Powód? Sześć przypadków rzadkich zakrzepów krwi wśród 6,8 mln zaszczepionych osób.

Szczepionka Johnson & Johnson

"Bezpieczeństwo osób korzystających z naszych preparatów jest dla nas priorytetem. Wiemy o niezwykle rzadkim zaburzeniu, związanym z zakrzepami krwi u niewielkiej liczby pacjentów, którzy otrzymały naszą szczepionkę COVID-19. Amerykańskie Centra Kontroli Chorób (CDC) oraz Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) analizują dane dotyczące sześciu przypadków zgłoszonych w USA z ponad 6,8 mln podanych dawek. Mając na uwadze dużą ostrożność, CDC i FDA zaleciły przerwę w stosowaniu naszej szczepionki" - czytamy w oświadczeniu J&J.

Jak dodaję władze koncernu, "przeanalizowaliśmy te przypadki również z europejskimi organami zajmującymi się zdrowiem publicznym i podjęliśmy decyzję o opóźnieniu wprowadzenia naszej szczepionki na rynek europejski".

Wystarczy jedna dawka

Pod koniec marca podawała, agencja AFP, powołując się na informacje od firmy, że dostawy szczepionki J&J do krajów Unii Europejskiej miały zacząć się 19 kwietnia . Z kolei w poniedziałek komisarz UE ds. zdrowia Stella Kyriakides informowała, że firma Johnson & Johnson rozpoczęła właśnie dostawy swojej szczepionki do krajów unijnych.

"To dobra wiadomość" - napisała Kyriakides na Twitterze. "Pomoże to przyspieszyć dostęp obywateli do szczepień i zapewni, że do lata osiągniemy nasz cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej populacji (Wspólnoty)" - dodała.

Przypomnijmy, w odróżnieniu od trzech pozostałych szczepionek przeciw COVID-19 zatwierdzonych w UE (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca), w przypadku Johnson & Johnson do uzyskania odporności wystarcza jedna dawka. Poza tym, preparat nie musi być przechowywany w zamrażarce, można go trzymać do trzech miesięcy w zwykłej lodówce.

Zgodnie z kontraktem J&J ma dostarczyć do UE w II kwartale tego roku 55 mln dawek swojej szczepionki.

