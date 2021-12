Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci od 5 do 11 lat rozpoczęły się w Polsce 16 grudnia. Są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent.

"Spośród 304 tys. zarejestrowanych na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat, pierwszą dawkę przyjęło już 208 tys." - podał w piątek resort zdrowia.



Schemat szczepienia jest dwudawkowy, przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21. dni między dawkami. Ważne jest podanie dwóch dawek szczepionki bez nieuzasadnionego wydłużania odstępów pomiędzy dawkami.



Reklama

Trzecia dawka dla dzieci?

W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami odporności schemat podstawowy szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat obejmuje podanie trzech dawek: dwóch dawek w odstępie co najmniej 21. dni oraz dawki dodatkowej (uzupełniającej), podawanej w odstępie co najmniej 28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.



Trzydawkowy schemat szczepienia zlecany jest u dzieci z ciężkimi zaburzeniami odporności: w trakcie leczenia przeciwnowotworowego; w trakcie leczenia immunosupresyjnego z różnych przyczyn; po przeszczepach narządów litych przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; zakażonych HIV; leczonych dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków biologicznych, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną oraz dializowanych z powodu niewydolności nerek.