Francuska agencja rządowa ds. zdrowia (HAS) ma dzisiaj wydać zalecenie, aby osobom, które otrzymały już pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca i mają mniej niż 55 lat, jako drugą dawkę podać szczepionkę Pfizer/BioNTech albo Moderny - podaje Reuters.

Zdjęcie Szczepienie AstraZenecą we Francji /LOIC VENANCE /AFP

Przypomnijmy, Reuters informował w ostatnią środę, że HAS dopuszcza taką opcję po tym, jak Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła, że jest możliwy związek między szczepionką AstraZeneca a bardzo rzadkimi przypadkami nietypowych zakrzepów krwi. Przedstawiciele agencji zwrócili jednocześnie uwagę, że takie przypadki zdarzają się raz na 100 tysięcy przypadków, dalej rekomendując szczepienia tym preparatem.

W ostatnim czasie niektóre kraje europejskie zmieniły zalecenia, przeznaczając szczepionkę AstraZeneca dla osób w wieku powyżej 60 lat.

19 marca HAS zaleciła, aby ​stosowanie AstraZeneki było ograniczone do osób w wieku 55 lat i starszych. Dotychczas we Francji pierwszą dawkę tego preparatu otrzymało ok. pół miliona osób.

Jak decyzję podejmie Polska?

W tym tygodniu o szczepienie AstraZenecą był pytany m.in. rzecznik polskiego rządu Piotr Müller. Jak mówił, w tej chwili "czekamy na rekomendację Europejskiej Agencji, bo ona ma zróżnicowany zespół, w związku z tym uznajemy, że jest najbardziej odpowiednia, co do rekomendacji w tym zakresie" - powiedział.

Przyznał, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z Ministerstwem Zdrowia na bieżąco badają kwestie związane ze zgłaszaniem negatywnych odczynów poszczepiennych.

