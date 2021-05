W szpitalach przebywa 11 145 chorych z COVID-19, a 1418 z nich jest podłączonych do respiratorów – podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że liczba hospitalizowanych pacjentów jest o ponad 4 tys. mniejsza niż przed tygodniem. Resort przekazał też, że kwarantanną objęto ponad 101 tys. osób, a wyzdrowiało ponad 2,6 mln chorych.

Najnowsze dane dot. hospitalizacji

W poniedziałek w szpitalach z powodu COVID-19 przebywało 11 604 pacjentów. Tydzień temu, 11 maja, hospitalizowanych było 15 602 chorych z COVID-19, a dwa tygodnie temu, 4 maja, zajętych pozostawało 20 981 łóżek covidowych.

Jak wynika z wtorkowych danych, liczba zajętych łóżek jest najmniejsza od 23 października.





Resort poinformował we wtorek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 28 493 łóżka i 3105 respiratorów.

Ponadto ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 101 013 osób, a wyzdrowiało już 2 609 216 zakażonych.