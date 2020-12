Nie trzy a cztery msze święte dziennie mogą odprawić księża w okresie Bożego Narodzenia - postanowiła watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ogłoszony dekret jest odpowiedzią na szczególne okoliczności tegorocznych obchodów świąt podczas pandemii COVID-19.

Dekret opublikowany w Watykanie dotyczy mszy w okresie od Bożego Narodzenia do uroczystości Trzech Króli 6 stycznia. Chodzi o to, aby przy ograniczeniach wynikających z pandemii i poszanowaniu wymogów dystansu społecznego wszyscy wierni mogli wziąć udział w liturgiach w tym czasie.



Dokument podpisany w środę 16 grudnia przez prefekta Kongregacji kardynała Roberta Saraha uchyla na czas świąteczno-noworoczny reguły kodeksu prawa kanonicznego, zgodnie z którymi ksiądz może odprawić maksymalnie trzy msze dziennie.

