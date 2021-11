Słowackie media informując o piątkowych rekordowych wskaźnikach, oceniają, że obecnie w kraju jest najgorsza sytuacja epidemiczna na świecie.

Poprzedni tak wysoki dzienny wzrost zakażeń zanotowano we wtorek, gdy laboratoria wykryły 8342 nowe przypadki koronawirusa. W piątek do słowackich szpitali przyjęto 52 osoby z Covid-19. Tym samym całkowita liczba hospitalizowanych wzrosła do 2997 i najprawdopodobniej w ciągu weekendu przekroczy 3 tys.

Według ministra zdrowia Vladimira Lengvarskiego ten limit jest kluczowy dla zapewnienia chorym właściwej opieki medycznej. Na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 268 pacjentów, w tym 256 z nich wymaga respiratorów.

Reklama

Brakuje respiratorów

Premier Eduard Heger napisał na Facebooku, że w kraju brakuje już tej aparatury i lekarze muszą dokonywać dramatycznych wyborów, który z chorych otrzyma takie wsparcie.

W sobotniej debacie w słowackim radiu publicznych Heger opowiedział się, za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19. Stwierdził, że rozmawia z prawnikami o tym, czy pozwala na to konstytucja. Jeśli będzie to możliwe, wystąpi z propozycją wprowadzenia obowiązku szczepień dla osób starszych.

Premier przyznał, że na temat obowiązku szczepień rozmawia z liderami partii koalicyjnych, którzy sprzeciwiają się takiemu rozwiązaniu. Heger powiedział, że ewentualna decyzja w tej sprawie wymaga "odwagi politycznej".