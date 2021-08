Reporterzy "SME" rozmawiali z lekarzami pierwszego kontaktu, którzy praktykują w regionach, gdzie są najniższe wskaźniki szczepień; żaden z nich nie szczepi w swoich gabinetach.

Cytowani lekarze uważają, że system jest zbiurokratyzowany, a informacje od władz państwowych są niewystarczające. Wskazują też, że w ich miejscowościach jest niskie zainteresowanie szczepieniami i istnieją inne miejsca na przyjęcie preparatów, np. punkty szczepień.

Według "SME" lekarze są często pytani o opinię zawodową odnośnie do szczepień. Według badań Słowackiej Akademii Nauk z początku lutego ludzie w kwestii szczepień najczęściej kierują się opinią członków najbliższej rodziny (49 proc. respondentów), a następnie opinią lekarza rodzinnego (47 proc.).

Reklama

Słaba wiedza o szczepionkach wśród lekarzy

Dziennikarze skontaktowali się z autorami postów na profilu gazety w sieci społecznościowej, którzy pisali, że spotkali lekarzy, którzy nie zalecają szczepień lub je odrzucają. Trudno stwierdzić, czy opinie lekarzy bezpośrednio zniechęciły osoby, które chciały się szczepić, czy tylko utwierdziły ich w przekonaniu, by tego nie robić.

Cytowany przez dziennik epidemiolog Peter Sabaka zwrócił uwagę, że wśród słowackich lekarzy jest słaba wiedza na temat szczepionek i są wśród nich także antyszczepionkowcy. Lekarze, do których zwrócili się dziennikarze, nie chcieli ujawniać tożsamości. Pytani, skąd czerpią informacje o przeciwwskazaniach do szczepień, odpowiadali, że z publikacji Stowarzyszenia Lekarzy Prywatnych, z własnej praktyki lub że są to informacje "powszechnie znane".