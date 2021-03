Słowacki rząd zdecydował, że na czas Wielkanocy w kraju zostaną otwarte kościoły, by umożliwić ludziom indywidualne modlitwy. Nie będzie jednak można organizować nabożeństw ani mszy świętych.

Reklama

Zdjęcie Na Słowacji kościoły w czasie nadchodzących świąt będą otwarte /OSKAR NOWAK/ POLSKA PRESS /East News

Wyjście do kościoła zostało przez rząd zaliczone do wyjątków od zakazu wychodzenia z domu, który obowiązuje w całym kraju. Do tej pory miejsce zamieszkania można było opuszczać tylko w celu udania się do pracy, po niezbędne zakupy, do lekarza lub aby wykonać test na koronawirusa. Każde wyjście wymaga posiadania negatywnego testu. W kraju obowiązuje także zakaz gromadzenia się więcej niż sześciu osób.

"Krok w dobrą stronę"

Reklama

Konferencja Biskupów Słowacji uznała, że stworzenie możliwości do indywidualnej modlitwy jest "krokiem w dobrą stronę". Jej rzecznik Martin Kramar wyraził nadzieję, że wkrótce będzie możliwość odejścia od zakazu odprawiania nabożeństw.

Desygnowany we wtorek na nowego premiera, dotychczasowy minister finansów Eduard Heger, który określany jest jako "konserwatywny katolik", spotkał się tego samego dnia z przewodniczącym Konferencji Biskupów Słowacji arcybiskupem bratysławskim Stanisłavem Zvolenskim. Tematem spotkania była sytuacja katolików w czasie obowiązywania zakazu wychodzenia.

W środę słowacki parlament wezwał rząd, by podjął decyzję, która pozwoli na odprawianie mszy świętych na świeżym powietrzu.

Zdecydowana poprawa

W ciągu ostatnich dwóch tygodni sytuacja epidemiczna na Słowacji ulega zdecydowanej poprawie. Liczba osób hospitalizowanych spadła do 3189, co jest najniższą liczbą od pierwszej połowy stycznia. Słowaccy eksperci uważają, że osiągnięcie limitu 3 tys. pacjentów leczonych w szpitalach może być granicą pozwalającą na odchodzenie od restrykcji i ograniczeń.

Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!