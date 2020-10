W Singapurze testowane jest działające jak alkomat cyfrowe urządzenie mające służyć do szybkiego badania w kierunku obecności koronawirusa. Aparat może być dostępny na początku 2021 r., nie zastąpi jednak testów typu PCR.

Zdjęcie Testy na koronawirusa, zdjęcie ilustracyjne /VASILY FEDOSENKO/Reuters /Agencja FORUM

Urządzenie, które powstaje w firmie Breathonix założonej przez naukowców z Narodowego Uniwersytetu Singapuru, przetestowano dotąd na 180 osobach. Jego twórcy twierdzą, że potrafi wykryć nosiciela wirusa z 90-procentową pewnością. Po dmuchnięciu w ustnik aparat dokonuje analizy chemicznej oddechu, by na tej podstawie określić, czy badana osoba jest zakażona. Wyniki są generowane w ciągu minuty.

Reklama

W przeciwieństwie do rozwiązań znanych z klasycznych testów zasada działania opracowywanego urządzenia nie opiera się na wykrywaniu fragmentów genomu ani białek wirusa - wyjaśniła dziennikowi "The New Straits Times" współzałożycielka firmy, dr Jia Zhunan.

Zamiast tego badane są znajdujące się w wydychanym powietrzu lotne związki organiczne (VOC), które powstają w efekcie reakcji biochemicznych w komórkach ludzkiego ciała. Sygnatura VOC u zdrowej osoby różni się od tej typowej dla chorego, istnieją także różnice w zależności od rodzaju choroby.

Dr Jia dodała, że choć nowe urządzenie nie zastąpi standardowych testów typu PCR, to może być użyteczne w czasie masowych wydarzeń takich jak koncerty, wydarzenia sportowe czy konferencje.

Firma Breathonix poinformowała, że jej test ma być o 70 proc. tańszy od testów wymazowych: powinien kosztować około 20 dolarów.

Badacze planują pozyskanie w ciągu kolejnych miesięcy danych od maksymalnie 600 pacjentów, by udoskonalić swoją technologię. Producent spodziewa się, że zezwolenia niezbędne do komercjalizacji wynalazku uzyska w pierwszym kwartale 2021 roku.