Po zaszczepieniu w punkcie medycznym na ulicy można w lodziarni dostać lody, w tym spróbować nowy smak piwno- kawowy. Szczepionki i lody podawane będą wieczorem do godz. 22:00.

Na plażach i w restauracjach w Ostii w weekendy przebywają dziesiątki tysięcy rzymian.



Zachęta dla młodych?

- Szczepionka to jedyna skuteczna obrona przed szerzeniem się zakażeń. Musimy zaoferować więcej możliwości zaszczepienia się wszystkim, a szczególnie młodym ludziom - powiedziała dyrektor lokalnego oddziału służby zdrowia Marta Branca.



Jak dodała, medycy postanowili "wyjść do ludzi by promować szczepienia i dać możliwość ich wykonania bez długich kolejek i rezerwacji".

