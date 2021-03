Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz odniósł się do najnowszych danych epidemicznych w Polsce. - Niestety, należy się spodziewać złych scenariuszy - przyznał.

Zdjęcie Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

- Wzrost z tygodnia na tydzień nie przekracza 20 proc., ale niech nas to nie wyprowadza w pole. Za wcześnie, by mówić o jakimkolwiek trendzie. Niestety, należy się spodziewać złych scenariuszy - oświadczył Wojciech Andrusiewicz.

Jak przekazał, "dobrą wiadomością" jest to, że "wyprzedzamy epidemię" jeśli chodzi o zwiększanie bazy łóżkowej dla pacjentów chorych na COVID-19.

- Potencjał łóżkowy cały czas w Polsce mamy - podkreślił rzecznik MZ. Mówił także o stworzeniu dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego.

Relokacja pacjentów ze Śląska

- Najtrudniejsza sytuacja jest w województwach: śląskim, dolnośląskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Tam przekroczony został pułap 80 proc. zajętych łóżek - poinformował Andrusiewicz.

Jak przekazał, rozpoczęła się już relokacja pacjentów ze Śląska - są oni przewożeniu do placówek w woj. opolskim. Uruchomiony zostanie także szpital tymczasowy na lotnisku w Pyrzowicach.

Reakcja na problemy kadrowe w ochronie zdrowia

Andrusiewicz podał także, że w obliczu trudnej sytuacji kadrowej udało się zatrudnić 80 lekarzy z zagranicy.

- Każdy rezydent, który zostanie delegowany do oddziału "covidowego", będzie miał zaliczony staż - zapowiedział rzecznik resortu zdrowia. Przekazał też, że egzaminy dla rezydentów powinny w większości zakończyć się w kwietniu.

Wciąż rozległe kontakty Polaków

Wojciech Andrusiewicz zaapelował, by najbliższy czas spędzić z dala od najbliższych.

- Widzimy, do jakich sytuacji może dojść, jeśli nie zachowamy ostrożności. Niestety, nasze kontakty wciąż są szerokie - ocenił przedstawiciel MZ.

Andrusiewicz podziękował episkopatowi za zachowanie reżimu sanitarnego podczas Niedzieli Palmowej. Przyznał, że doszło do jednostkowych przypadków naruszeń obostrzeń w kościołach.

Będzie nowy harmonogram szczepień

Rzecznik MZ zapowiedział modyfikacje Narodowego Programu Szczepień w związku ze zwiększonymi dostawami preparatów do naszego kraju.

- Na dniach Michał Dworczyk ogłosi nowe zasady programu szczepień. Na pewno szczepienia populacyjne będą prowadzone na szerszą skalę. Minister Dworczyk wkrótce to ogłosi - zapowiedział Andrusiewicz.

Dodatkowo przygotowana zostanie ustawa zwiększająca grupę uprawnionych do wykonywania szczepień - potwierdził rzecznik resortu zdrowia.



Jak leczyć COVID-19?

Rzecznik MZ podkreślił, że resort uważnie śledzi doniesienia naukowe na temat skuteczności metod leczenia COVID-19. Zaznaczył, że wciąż pobierane jest osocze ozdrowieńców, natomiast nie ma zalecenia, by leczyć covid amantadyną.

Andrusiewicz był też pytany o obecne w Polsce warianty koronawirusa. W odpowiedzi wskazał, że dominuje u nas wariant brytyjski, nie odnotowano obecności wariantu brazylijskiego, zidentyfikowano jeden przypadek wariantu południowoafrykańskiego.



Najnowszy bilans

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 965 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce - to wzrost o 16 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia. Odnotowano także 48 zgonów. Liczba przypadków aktywnych, czyli obecnie zakażonych Polaków, wzrosła do 391 601. Czytaj więcej na ten temat.

