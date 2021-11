- Jeśli porównamy dane tygodniowe to obserwujemy spadek dynamiki zakażeń - powiedział rzecznik resortu zdrowia. Dodał, że "jest ona wciąż na plus, ale to już jest w tej chwili 24 proc. i porównując to do danych z poprzednich tygodni, to ona znacząco opada. Zaznaczył, że w Podlaskiem i Lubelskiem "spadki dynamiki są dwucyfrowe".

Przypomniał, że "mamy w tej chwili ponad 75 proc. zajętych łóżek, ale w części województw ta zajętość wyhamowuje, w a dwóch mamy spadki".



Czwarta fala koronawirusa w Polsce. Ile zmarło zaszczepionych?

- Jesteśmy bardzo blisko szczytu zakażeń - ocenił, przytaczając dane dotyczące liczby testów. - O tym świadczy też malejąca liczba ognisk w szkołach i uczniów objętych kwarantanną - uznał.



Mówiąc o zgonach, zaznaczył, że 75 proc. osób zmarłych nie było zaszczepionych. Dodał, że z "pozostałych 25 proc. zaszczepionych, 82 proc. to osoby z wielochorobowością i upośledzoną odpornością".



- W szpitalach przebywa 19 332 pacjentów z COVID-19, w tym 1687 chorych podłączonych jest do respiratorów - podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 25 261 łóżek i 2293 respiratory.



Ministerstwo przekazało, że na kwarantannie przebywa 783 716 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 955 478 zakażonych.

Zdjęcie Kto umiera mimo zaszczepienia? Rzecznik o szczegółach / AFP

Wiceminister zdrowia dla Interii: Szczyt zakażeń w przyszłym tygodniu

- Szczyt czwartej fali będzie w przyszłym tygodniu. Aktualnie wzrosty nowych zakażeń nie są tak duże jak wcześniej. Mieliśmy takie tygodnie, że te wzrosty tydzień do tygodnia były na poziomie 100 proc. - mówił w rozmowie z Interią wiceminister zdrowia Waldemar Kraska .



Jak dodał, wiele osób zgłasza się do szpitali zdecydowanie zbyt późno. - Lekarze mówią, że pacjenci najczęściej zgłaszają w 10-12 dobie, kiedy wiele leków dedykowanych pacjentom z COVID-19 już nie działa. Musimy zdecydowanie wcześniej kontaktować się z lekarzem - zaapelował wiceminister.