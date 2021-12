Badania potwierdziły w Polsce 14 325 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 709 osób z COVID-19 - podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Kraje jak Włochy, Hiszpania czy Francja notują kolejne rekordy zakażeń. Jednak statystyka pokazuje, że do szpitali trafia tam mniej osób. Mniej pacjentów też umiera.

Przykładowo: we Włoszech w czwartek poinformowano o prawie 127 tys. nowych zakażeń - to rekord od początku pandemii. Ostatniej doby zmarło tam jednak 156 osób.

78 proc. ludności Włoch otrzymało dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19.

Bartosz Fiałek: Ryzyko hospitalizacji wśród niezaszczepionych 17-krotnie wyższe

Lekarz popularyzujący wiedzę o koronawirusie - Bartosz Fiałek - udostępnił na Twitterze wykres, który ukazał się na stronach amerykańskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, dotyczący hospitalizacji spowodowanych w COVID-19 wśród osób w wieku 18 lat i więcej, w zależności od statusu zaszczepienia.

Pokazuje on, że ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 jest znacznie wyższe w przypadku osób niezaszczepionych w porównaniu do osób w pełni zaszczepionych.

"W tygodniu od 21 do 27 listopada 2021 roku, ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 wśród osób niezaszczepionych było ok. 17-krotnie wyższe od osób w pełni zaszczepionych (67,8 na 100 tysięcy wśród niezaszczepionych vs. 3,9 na 100 tysięcy wśród w pełni zaszczepionych)" - podkreślił Fiałek.