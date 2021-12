"Prezydent zaczął się dziś źle czuć po uroczystości żałobnej w Kapsztadzie po śmierci byłego prezydenta FW de Klerka. Prezydent jest w pełni zaszczepiony, przebywa w częściowej izolacji w Kapsztadzie i przekazał swe obowiązki w nadchodzącym tygodniu wiceprezydentowi Davidovi Mabuzie" - czytamy w oświadczeniu.

69-letni Ramaphosa jest pod opieką lekarzy wojskowych RPA. Nie podano czy jest zakażony najnowszym wariantem Omikron koronawirusa.

W ubiegłym tygodniu prezydent odwiedził cztery afrykańskie kraje. On i członkowie delegacji byli w każdym z krajów testowani pod kątem COVID-19. Część delegacji z powodu pozytywnych wyników testów w Nigerii wróciła bezpośrednio do RPA. Ramaphosa wrócił do kraju z Senegalu 8 grudnia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Lekarze apelują o zdrowy rozsądek Polsat News