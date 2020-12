RPA: Naukowcy odkryli nową mutację koronawirusa

W Republice Południowej Afryki naukowcy odkryli nową mutację koronawirusa. Możliwe, że powoduje ona ciężki przebieg choroby u młodych ludzi. To nie pierwsza mutacja tego wirusa.

Zdjęcie Koronawirus SARS-CoV-2 widziany pod mikroskopem /NIAID-RML/Associated Press/ /East News

Minister zdrowia RPA Zwelini Mkhize podejrzewa, że mutacja nosząca nazwę 501.V2 jest przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa podczas drugiej fali zachorowań w kraju.

Reklama

Jak zauważają południowoafrykańscy lekarze, podczas drugiej fali koronawirusem zaraża się o wiele więcej młodych ludzi niż wcześniej. Częściej też choroba COVID-19 przybiera u nich ciężki przebieg.

To nie pierwsza mutacja

Nowy wariant koronawirusa został odkryty przez zespół naukowców pod kierownictwem Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP). Od początku pandemii zespół przebadał setki próbek.

Naukowcy przekazali wyniki swoich badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz brytyjskim instytucjom, które niedawno również odkryły nową mutację koronawirus a. Od początku pandemii COVID-19 odkryć takich było już wiele.

Republika Południowej Afryki jest jednym z najbardziej dotkniętych pandemią koronawirusa krajów afrykańskich. Do tej pory w liczącym prawie 60 mln mieszkańców kraju zaraziło się ponad 900 tys. osób. Około 24 tys. zmarło.

(AFP/dom) / Redakcja Polska Deutsche Welle

***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !