We wtorek doszło do zawarciu porozumienia między Rosyjskim Funduszem Inwestycji Bezpośrednich (RDIF) a szwajcarską firmą farmaceutyczną Adienne w sprawie produkcji szczepionki Sputnik V we Włoszech – przekazała Włosko-Rosyjska Izba Handlowa.

Rosyjski fundusz państwowy RDIF zawarł umowę ws. produkcji Sputnika V we Włoszech

Jak podała Włosko-Rosyjska Izba Handlowa, rozpoczęcie produkcji jest planowane na czerwiec. Do końca roku ma zostać wyprodukowane 10 mln dawek preparatu.

Będzie to pierwszy ośrodek w UE produkujący rosyjską szczepionkę przeciw COVID-19.