Rosja: W ciągu dnia zmarło 820 osób na Covid-19. Jest to największa liczba od początku epidemii

Koronawirus z Chin

820 osób zmarło w Rosji w ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19. Jest to najwyższy przyrost dobowy od początku pandemii. 14 sierpnia odnotowano 819 zgonów co było najwyższym wynikiem do tej pory.

Zdjęcie Rosyjscy medycy transportują kobietę chorą na Covid-19 / DIMITAR DILKOFF / AFP