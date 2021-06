Rosja. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Moskwie. Władze zarządziły dni wolne

Koronawirus z Chin

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w sobotę, że dni od 15 do 19 czerwca będą w stolicy Rosji wolne od pracy. Pracodawcom w Moskwie mer ponownie zalecił przeniesienie co najmniej 30 proc. pracowników do pracy zdalnej. Powodem jest wzrost liczby zakażeń koronawirusem.

Zdjęcie Żołnierze odkażają moskiewski Dworzec Białoruski / Natalia Kolesnikova / AFP