Rosja: Powstaje syberyjska mutacja koronawirusa

- Na Syberii wykryto zmiany w strukturze koronawirusa. Sądzimy, że formuje się tam jego zmutowany wariant - powiedziała we wtorek 17 listopada naczelna lekarz sanitarna Rosji Anna Popowa.

Tę częściową mutację wykryli specjaliści na Syberii. Popowa powiedziała, że dochodzi do "pewnych zmian w białku" wirusa i że pozwalają one oceniać, iż "w tym regionie powstaje własny wariant (koronawirusa) z pewnymi mutacjami". Dodała następnie, że żadne z mutacji wykrywanych na terenie Rosji nie wpływają na zagrożenie epidemiczne.

Popowa nie przedstawiła jednak dalszych szczegółów, na temat tego, czy syberyjskie mutacje są bardziej zjadliwe lub czy śmiertelność wywołanego przez mutacje koronawirusa COVID-19 jest wyższa.

Urząd Rospotriebnadzor (Federalny Urząd do spraw Nadzoru w zakresie Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Ludności), koordynujący walkę z pandemią, podkreślił, że specjaliści zaobserwowali jedynie pojedyncze warianty mutacji, o której mówiła Popowa.

Regiony Syberii należą do tych podmiotów Federacji Rosyjskiej, gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza.

Na świecie wykryto kilka tysięcy mutacji koronawirusa

Portal RBK przypomina, że do września br. na świecie wykryto kilka tysięcy mutacji koronawirusa, z których przetrwało tylko około dwudziestu.

Władze sanitarne Rosji wcześniej informowały, że wzorzec wirusa wykrywanego w tym kraju świadczy, iż trafił on do Rosji wczesną wiosną br. z Europy Zachodniej, a nie z Chin. Jeszcze w październiku br. Popowa zaznaczyła, że na terenie Rosji niemal nie doszło do mutacji koronawirusa.

Badania genetyczne koronawirusa prowadzi w Rosji Państwowe Centrum Naukowe Wirusologii i Biotechnologii Wektor. Ośrodek ten, działający w Nowosybirsku na Syberii Zachodniej, opracował jedną z trzech szczepionek na koronawirusa, które powstają w Rosji i które wciąż przechodzą badania kliniczne.

Wektor jest głównym ośrodkiem badawczym w Rosji zajmującym się wirusami. W czasach ZSRR prowadzone w nim były badania nad bronią biologiczną.

