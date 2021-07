Rosja: Najwyższa liczba zgonów na COVID-19 od początku pandemii

Poprzedni najwyższy przyrost zgonów w ciągu doby odnotowano 6 lipca, gdy zmarło 737 osób. Zgodnie z opublikowanymi w sobotę danymi sztabu rządowego zmarło od początku pandemii 142 253 pacjentów z Covid-19.

Wysoka liczba zgonów nadal rejestrowana jest w Moskwie i Petersburgu: w obu metropoliach zmarło w ciągu minionej doby ponad sto osób. Na kolejnych miejscach są obwody: irkucki i niżnienowogrodzki, gdzie zmarło w ciągu doby po 28 chorych.

Liczba nowych zakażeń przekroczyła w sobotę 25 tysięcy (25082) i jest zbliżona do wskaźników notowanych w Rosji w styczniu br.



Ponad 900 tys. zmarło

Z ogłoszonych w piątek danych urzędu statystycznego Rosstat o umieralności w ciągu pięciu miesięcy br. wynika, że od początku roku zmarło w Rosji 914,9 tys. osób. Jest to o 17,1 proc. wyższy wskaźnik niż w analogicznym okresie roku 2020. Choć w maju br. po raz pierwszy umieralność spadła w porównaniu z tym samym miesiącem poprzedniego roku, to w czerwcu - gdy rozpoczęła się obecna nowa fala zakażeń - liczba zgonów znów wzrosła. Za wzrost zakażeń odpowiedzialny jest, według władz, rozprzestrzeniający się w Rosji wariant Delta koronawirusa.



Spadku umieralności nie należy się spodziewać w najbliższych tygodniach, mimo propagowania przez władze szczepień przeciw Covid-19 i wprowadzania nowych restrykcji - ocenia w sobotę "Kommiersant". Dziennik prognozuje, że efekt wprowadzanych działań będzie widoczny w statystykach dopiero we wrześniu-październiku br.