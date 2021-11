Koronawirus w Polsce Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska dla Interii: Mamy dzisiaj rekordową liczbę zakażeń

O liście poinformowały w środę gazety rosyjskie na swoich stronach internetowych. Lekarze kierują go do przeciwników szczepień i krytyków ograniczeń sanitarnych, w tym do konkretnych polityków i artystów głoszących takie opinie.

Wśród polityków znalazł się m.in. szef Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Giennadij Ziuganow i wiceprzewodniczący Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji), działacz rządzącej partii Jedna Rosja Piotr Tołstoj.

List rosyjskich lekarzy: "Znajdziemy czas pokazać wam 'czerwone strefy'"

"Biorąc pod uwagę, ilu ludzi was czyta, słyszy i słucha, znajdziemy czas, aby pokazać wam 'czerwone strefy' (szpitalne oddziały covidowe), oddziały intensywnej terapii i prosektoria w naszych szpitalach. Może po tym zmienicie swoje stanowisko i mniej ludzi będzie umierać" - głosi list.



Podpisali się pod nim szefowie lecznic covidowych w Moskwie, Petersburgu, Samary, Soczi i Chanty-Mansyjska. W Rosji codziennie umiera na COVID-19 ponad 1200 osób; oficjalne statystyki mówią o ponad 266 tysiącach ofiarach śmiertelnych epidemii.



