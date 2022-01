Przez świat przetacza się kolejna fala pandemii. W ostatnich tygodniach wiele państw notowało rekordy zakażeń.



Dziś o takowym poinformowała Turcja. Stwierdzono 66 567 przypadków zakażeń. Śmierć poniosły 143 osoby.

Omikron dominujący

W ciągu ostatniego tygodnia liczba infekcji podwoiła się, a wariant Omikron stał się dominujący w kraju. Minister zdrowia Fahrettin Koca poinformował, że rząd nie rozważa wprowadzenia obecnie nowych restrykcji, apelując do obywateli o zaszczepienie się i zwiększenie środków bezpieczeństwa osobistego. Nie będą też zamykane szkoły.

"Pomimo wzrostu liczby infekcji z powodu wariantu Omikron nie występuje niepokojąca zwyżka wskaźników hospitalizacji" - napisał Koca w środę na Twitterze.

Turcja podała około 130 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19 chińskiej firmy Sinovac oraz Pfizera. Zaczęła również podawać dawki przypominające i wprowadziła w zeszłym tygodniu produkowaną w kraju szczepionkę Turkovac.

Koronawirus. Rekord zakażeń we Włoszech

Ponad 189 tys. nowych zakażeń koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby we Włoszech. To również rekord od początku pandemii. Z powodu COVID-19 zmarło 231 osób. Według nieoficjalnych informacji rząd zamierza przyjąć dekret wprowadzający obowiązek szczepień przeciw COVID-19 dla osób w wieku powyżej 50 lat.

Bilans z wtorku wyniósł 170 tys. nowych infekcji.

Ministerstwo zdrowia podało w środę, że jednego dnia wykonano ponad milion testów. 17 procent z nich dało wynik pozytywny. Według oficjalnych danych obecnie we Włoszech zakażonych jest ponad 1,2 mln osób. W stołecznym regionie Lacjum liczba zakażeń prawie podwoiła się w ciągu jednej doby.

Koronawirus. Rekord też w Portugalii

Rekordową liczbę nowych zakażeń koronawirusem, przekraczającą 39 tys. przypadków, odnotowano minionej doby w Portugalii. Zbiegło się to w czasie z wprowadzeniem krótszej kwarantanny dla chorych na COVID-19.

Z komunikatu ministerstwa zdrowia wynika, że między wtorkiem a środą przybyło 39,5 tys. zakażeń, a łączna liczba infekcji w kraju jest już bliska 1,5 mln. W ciągu minionych 24 godzin służba zdrowia potwierdziła 14 zgonów wśród chorych na COVID-19. W sumie zmarło już ponad 19 tys. osób cierpiących na tę chorobę.

Znacząco wzrosła też liczba osób hospitalizowanych po infekcji SARS-CoV-2. W sumie w szpitalach przebywa już blisko 1251 chorych z COVID-19, najwięcej od marca 2021 r. Nieznacznie wzrosła też liczba zainfekowanych leczonych na oddziałach intensywnej terapii. W środę wieczorem było ich 143.

W środę rano weszły w życie w Portugalii nowe przepisy dotyczące kwarantanny dla osób chorych na COVID-19. Na ich podstawie pacjenci bezobjawowi muszą pozostawać w izolacji przez siedem dni, czyli o trzy krócej niż dotychczas.

100 tys. zakażeń w Polsce?

- Scenariusze najgorsze to, niestety, ponad 100 tys. zachorowań albo i jeszcze więcej - mówił Tomasz Latos, szef sejmowej Komisji Zdrowia w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News.



- Szpitale nie są gotowe na to, co się wydarzy. Od razu mówię. To jest niemożliwe, żeby być przygotowanym, nie rozpoczynając przygotowań przynajmniej dzisiaj. Powinniśmy do tego podejść bardzo poważnie, uruchomić takie procedury jakie są przewidziane np. w warunkach zagrożenia dużego. Mamy takie plany obrony cywilnej - stwierdził Wojciech Konieczny, senator PPS, który jest również dyrektorem szpitala.