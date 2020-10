Rekordowe wzrosty zakażeń u sąsiadów Polski

W ciągu ostatniej doby na Słowacji wykryto 1037 nowych zakażeń koronawirusem. To największy dzienny wzrost od początku epidemii. Trudna sytuacja występuje też w Czechach, gdzie także odnotowano kolejny rekordowy przyrost zakażeń w ciągu doby - 5335 nowych przypadków SARS-CoV-2.

Premier Słowacji Igor Matovicz, pisząc na Facebooku o rekordowym wzroście zakażeń SARS-CoV-2, zaapelował do rodaków o wsparcie najbardziej narażonych na zakażenie poprzez odpowiedzialne zachowanie.

"Odłóżmy na chwilę walkę o swoje i tylko o swoje. Walczmy choć przez chwilę o wspólną sprawę" - zachęcał. Premier oodkreślił, że obecnie zachorowań jest 30 razy więcej niż podczas pierwszej fali epidemii. Według polityka osoby starsze i przewlekle chore są zagrożone również przez to, że dla niektórych ich absolutna wolność jest ważniejsza od prawa do zdrowia i życia innych.

Bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 na Słowacji powiększył się w czwartek o dwie osoby - do 57. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się 15 726 osób, z których 5353 uznano za wyleczone. W szpitalach przebywa 303 pacjentów chorych na COVID-19.

Najgorzej przy granicy z Polską

Regionem o największym wzroście liczby infekcji jest leżąca w pobliżu granicy z Polską Orawa. Zdaniem mediów częściową winę za rozprzestrzenianie się wirusa ponoszą mieszkańcy regionu, którzy mimo zakazów organizują rodzinne uroczystości.

"Mały ślub w kościele i wielkie wesele" - cytuje "DennikN" szefową służb sanitarnych z Dolnego Kubina, Marię Varmuszovą. Służby medyczne podkreślają, że duże zgromadzenia słowackich rodzin organizowane są także na terenie Polski, gdzie słowackie urzędy nie mogą działać.

W Czechach rośnie liczba hospitalizowanych

Z kolei w Czechach przybyło w środę rekordowych 5335 nowych przypadków SARS-CoV-2. Odnotowano też 19 kolejnych zgonów - poinformowało w czwartek tamtejsze ministerstwo zdrowia. Łącznie od 1 marca, gdy w kraju wystąpił pierwszy przypadek nowego koronawirusa, zakaziło się 95 360 osób.

Znacząco rośnie także udział osób z potwierdzonym pozytywnym wynikiem testów w ogólnej liczbie badanych. W niedzielę było to 23,74 proc., we wtorek prawie 24 proc. U większości zakażonych osób choroba ma łagodny przebieg, ale rośnie liczba hospitalizowanych. We wtorek w szpitalach było 1563 osób. W stanie ciężkim jest 354 pacjentów.

Będą nowe restrykcje

Minister zdrowia Czech Roman Prymula zapowiedział w czwartkowym wydaniu dziennika "Mlada Fronta Dnes", że nowe restrykcje związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 mają m.in. dotyczyć funkcjonowania starszych klas szkół podstawowych, kin i teatrów. Prymula powtórzył, że ograniczenia nie mają mieć związku z gospodarką.

Władze rozważają także skierowanie części pacjentów, którzy już się wyleczyli lub choroba ma u nich bardzo łagodny przebieg, a pozostają w szpitalach, do specjalnie przygotowanych hoteli. Przede wszystkim chodzi o bezdomnych pacjentów lub osoby, które przed końcem kwarantanny nie mogą wrócić do domów opieki. Specjalnie przygotowane hotele mają być także dostępne dla osób, które - obawiając się kolejnych zakażeń - nie chcą spędzać kwarantanny w domach.

Najwięcej zakażeń jest w rejonie miasta Uherske Hradisztie, gdzie się w ciągu ostatnich siedmiu dni przybyło około 413 pozytywnych przypadków na 100 tys. mieszkańców. Kolejne wysokie wzrosty występują w powiatach nachodzkim i libereckim.

Piotr Górecki

