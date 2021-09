Obie firmy ujawniły, że faza II/III badania szczepionki u dzieci w wieku od 5 do 11 lat wykazała działanie pasujące do tego, co wcześniej zaobserwowano u badanych w wieku od 16 do 25 lat.

- Od lipca liczba przypadków COVID-19 u dzieci wzrosła w USA o około 240 proc. - przypomniał dyrektor generalny Pfizera Albert Bourla.



Poproszą o autoryzację u młodszych dzieci

- Wyniki badań to mocna podstawa do wystąpienia o autoryzację naszej szczepionki - podał Bourla. Wyjaśnił, że koncerny zamierzają wystąpić niebawem do amerykańskiej Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). O podobną zgodę koncerny zamierzają wystąpić w Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej.

Reklama

Dzieci w wieku 5-11 lat otrzymały dwie dawki po 10 mikrogramów preparatu. Jest to jedna trzecia dawki stosowanej u młodzieży w wieku od 12. lat. Ujawniono, że w badaniu wzięło udział 2268 dzieci. Rzecznik koncernu Pfizer/Biontech ujawnił, że eksperci skupili się na badaniu poziomu przeciwciał i nie nadali skuteczności szczepionki.



Płatna szczepionka przeciw COVID-19 jeszcze w tym roku?

Pfizer i BioNTech spodziewają się uzyskać wyniki badań u jeszcze młodszych dzieci w wieku od 2-5 i od 6 miesięcy do 2 lat w czwartym kwartale tego roku.

Liczba hospitalizacji i zgonów związanych z koronawirusem w ostatnim czasie wzrosła, głównie za sprawą nowego wariantu Delta.

W USA niezaszczepione są dzieci poniżej 12. roku życia.



Szczepionki dla niemowląt pod koniec roku?

Zdaniem ekspertów szybkie zatwierdzenie szczepionki u najmłodszych dzieci mogłoby znacznie złagodzić potencjalny wzrost liczby zakażeń jesienią.

Szczepionka Comirnaty Pfizer/BioNTech jest dopuszczona do stosowania u dzieci od 12. roku życia w wielu krajach, m.in. w USA.



Prośbą czy groźbą? Pracodawca (nie) może zmusić do szczepienia?



W badaniach klinicznych szczepionka Pfizer uzyskała 95 proc. skuteczności. Producent preparatu oczekuje na opinię regulatorów w sprawie wprowadzenia do powszechnego użycia trzeciej - przypominającej - dawki preparatu.

FDA w pełni uznała szczepionkę firm Pfizer-BioNTech na COVID-19 23 sierpnia jako pierwszą szczepionkę na koronawirusa przyjętą do stosowania w Stanach Zjednoczonych w normalnej procedurze.