Przewodniczący KEP odpowiada Niedzielskiemu w sprawie zaleceń sanitarnych

Koronawirus z Chin

- Kościół od początku kieruje do wiernych jednoznaczne komunikaty z prośbą o przestrzeganie zaleceń sanitarnych - pisze w liście do do ministra zdrowia przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. W ten sposób odpowiada na prośbę Adama Niedzielskiego dotyczącą zaangażowania Kościoła w walkę z COVID-19.

Zdjęcie Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki / Artur BARBAROWSKI/East News / East News