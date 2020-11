Protest restauratorów. Rozdali przechodniom jedzenie warte ponad 20 tysięcy złotych

Restauratorzy z włoskiego regionu Marche rozdali przechodniom za darmo trzy kilogramy cennych białych trufli o wartości pięć tysięcy euro (ponad 20 tysięcy złotych). - Lepiej je podarować niż wyrzucić do kosza - mówili tłumacząc swój gest w proteście przeciwko decyzji o zamknięciu lokali.

Region Marche na mocy decyzji włoskiego resortu zdrowia znalazł się w pomarańczowej strefie dość wysokiego ryzyka zakażeń, w której obowiązywać będzie wiele restrykcji, wśród nich ograniczenie pracy restauracji i innych lokali gastronomicznych tylko do sprzedaży posiłków na wynos i ich dostarczania do domu.

Wywołało to oburzenie restauratorów w miejscowości Acqualagna, czyli w jednej z kolebek najszlachetniejszych i najdroższych białych trufli. Królują one w tamtejszych restauracjach, a także w ich nazwach podkreślających, co jest ich specjalnością.

Właściciele lokali zorganizowali w sobotę (14 listopada) wieczorem akcję protestacyjną na placu przed siedzibą miejscowych władz, gdzie rozdali łącznie 50 kawałków trufli tłumacząc osobom obdarowanym, w jak trudnej znaleźli się sytuacji.

"Nie jesteśmy przeciwko dekretowi o walce z pandemią, bo szanujemy przepisy. Ale sprzeciwiamy się metodzie. Nie możemy zaakceptować tego, że w piątek zakomunikowano nam, że musimy zamknąć restauracje, kiedy już mieliśmy kupione zapasy trufli"- powiedział jeden z restauratorów.

Wszyscy podkreślali, że ponieśli ogromne straty finansowe.

"Jesteśmy w szczycie sezonu na trufle i każdy z nas przygotowuje się do weekendu kupując ich po 2 kilogramy, bo tylu mamy klientów.

Kupiliśmy świeże produkty, które nam zostały, nie wiedzieliśmy co z nimi zrobić. Zamiast wyrzucić postanowiliśmy je wręczać w prezencie"- mówili protestujący.

