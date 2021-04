Pracownicy fabryki w Baltimore, która produkuje dwa rodzaje szczepionek, przez pomyłkę wymieszali ich składniki, doprowadzając do zanieczyszczenia 15 milionów dawek preparatu Johnson & Johnson. Spowodowało to opóźnienie autoryzacji fabrycznych linii produkcyjnych - donosi "The New York Times".

Zdjęcie Preparat firmy Johnson & Johnson - zdjęcie ilustracyjne /Jon Cherry /Getty Images

Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu. Pracownicy fabryki należącej do biofarmaceutycznej firmy Emergent BioSolutions produkowali dwa rodzaje szczepionek - od firm Johnson & Johnson (J&J) oraz AstraZeneca. Niestety - jak uważają władze federalne - w wyniku ludzkiego błędu doszło omyłkowo do wymieszania składników przeznaczonych dla obu preparatów, przez co opóźnieniu ulegnie dostarczanie tego opracowanego przez koncern Johnson & Johnson.

Obaj producenci wykorzystują podobną technologię produkcji opartą o zastosowanie nieszkodliwej wersji wirusa - zwanej wektorem. Wektory te różnią się jednak od siebie pod względem biologicznym i nie mogą być w żaden sposób stosowane zamiennie w trakcie produkcji.

W tej chwili amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) prowadzi dochodzenie w sprawie tego, jak doszło do pomyłki. Bardziej szczegółowe kontrole, mające zapewnić zabezpieczenie przed kolejnymi błędami jakościowymi, zapowiedzieli też przedstawiciele Johnson & Johnson. Jak ocenia "The New York Times", cała sytuacja obarcza nie tylko ten koncern, ale też jej podwykonawcę, Emergent, który wcześniej mocno lobbował na przyznanie im rządowych kontraktów.

Zaszczepienie dorosłych - do końca maja

Jednodawkowa szczepionka J&J miała przyspieszyć narodowy program szczepień, jednak pomyłka dokonana w fabryce w Baltimore i wynikające z niej kontrole w oczywisty sposób spowoduje pewne opóźnienia. W najbliższym czasie zakład miał dostarczyć 24 miliony dawek preparatu. Władze federalne mają nadzieję, że mimo to Johnson & Johnson oraz dwaj inni zatwierdzeni producenci - Pfizer i Moderna - koniec końców pomogą w zrealizowaniu planu szczepień, który do końca maja miałby objąć wszystkich dorosłych obywateli USA.

Jak podkreślono, sytuacja z Baltimore nie wpływa na te dawki szczepionki J&J, które już zostały oddane do użytku - te bowiem były dotychczas produkowane w fabryce znajdującej się w Holandii. Przypomnimy też, że wspomniane preparaty trafią także niebawem do krajów Unii Europejskiej - ich dostawa ma się rozpocząć 19 kwietnia.