Jedność i zdecydowanie Unii Europejskiej się opłaciły - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron, komentując zawarte tego samego dnia porozumienie między UE i Wielką Brytanią w sprawie umowy handlowej po zakończeniu trwającego do końca roku okresu przejściowego.

Zdjęcie Prezydent Francji Emmanuel Macron /Chesnot /Getty Images

"Europejska jedność i zdecydowanie się opłaciły. Porozumienie z Wielką Brytanią ma zasadnicze znaczenie dla ochrony naszych obywateli, naszych rybaków, naszych producentów. Dopilnujemy, by tak właśnie było. Europa idzie naprzód i może patrzeć w przyszłość, zjednoczona, suwerenna i silna" - napisał Macron na swoim koncie na Twitterze.

Reklama

W czwartek poinformowano o zawarciu porozumienia w sprawie umowy handlowej, która ma zastąpić obowiązujący do końca tego roku okres przejściowy po brexicie. Porozumienie zakłada utrzymanie bezcłowej wymiany towarów między Wielką Brytanią a Wspólnotą.



Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen określiła je jako dobrą, sprawiedliwą i zrównoważoną umowę. Premier Wielkiej Brytanii zadeklarował, że porozumienie spełnia wszystkie oczekiwania Brytyjczyków.

***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!