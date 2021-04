Premier Mateusz Morawiecki został zaszczepiony przeciw COVID-19 na Stadionie Narodowym pierwszą dawką preparatu firmy AstraZeneca. Szczepionkę przyjęła też jego żona, Iwona Morawiecka. Z danych rządowych wynika, że w Polsce wykonano ponad 10 mln szczepień przeciw COVID-19, a ponad 2,5 mln osób jest w pełni zaszczepionych.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki z żona w punkcie szczepień na Stadionie Narodowym /archiwum prywatne

Mateusz Morawiecki na szczepienie zarejestrował siebie i żonę 20 kwietnia. Jak poinformował wówczas na Twitterze, zrobił to, korzystając z numeru 989.

"Kochani, #SzczepimySię, bo chcemy szybko wrócić do normalnego życia. Do dzieła!" - skomentował premier we wpisie na Facebooku. Jak przekazał, wszystko przebiegło szybko i sprawnie. "Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy służbom medycznym ze szpitala na Stadionie PGE Narodowy" - dodał.





Na szczepienie przeciw COVID-19 czeka też prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział w wywiadzie dla Interii i Polsat News , przyjmie szczepionkę firmy Moderna.

Ponad 10 mln szczepień

Do tej pory w Polsce wykonano 10 069 710 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych osób - dwiema dawkami szczepionek firm AstraZeneka, Pfizer/BioNTech lub Moderna albo jedną dawką preparatu Johnson&Johnson - jest w naszym kraju obecnie 2 543 112.



"Narodowy program szczepień to gigantyczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek, ratowników, laborantów - wszystkich, którzy od kilku miesięcy z poświęceniem realizują go bezpośrednio w punktach szczepień" - napisał na Twitterze szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Minister podziękował wszystkim zaangażowanym w program szczepień.

Do końca czerwca rząd planuje wykonać 20 mln szczepień przeciw COVID-19.



