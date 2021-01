"Narodowy Program Szczepień zadziała pod warunkiem, że jak najwięcej z nas skorzysta ze szczepionki, gorąco zachęcam do udziału w nim" - podkreślił premier w swoim wpisie na Facebooku.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki apeluje do Polaków w kwestii szczepień /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Premier podkreślił, że koronawirus nie słabnie, a nowe mutacje sprawiają, że trzecia fala może być groźniejsza niż dwie poprzednie. Zaznaczył, że jest jednak skuteczny środek zaradczy - szczepionka.

Przypomniał, że od 15 stycznia rozpoczynają się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19. Podkreślił, że kolejność szczepień wypracowano razem z najlepszymi specjalistami, epidemiologami i wirusologami, a pierwszeństwo mają osoby, którzy są na pierwszej linii frontu walki z epidemią i osoby najbardziej zagrożone wirusem.

Etapy Narodowego Programu Szczepień

Mateusz Morawiecki przypomniał, że Narodowy Program Szczepień podzielono na kilka etapów, w tym rozpoczęty już etap zero, w czasie którego trwają szczepienia wśród pracowników sektora ochrony zdrowia, pracowników Domów Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personelu pomocniczego i administracyjnego w placówkach medycznych.

Podkreślił, że podczas kolejnego etapu zaszczepieni zostaną seniorzy powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, nauczyciele i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie.

Podczas etapu drugiego, zaznaczył szef rządu, zaszczepione zostaną osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia.

W etapie trzecim zaszczepieni zostaną przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i wszyscy dorośli obywatele, zgodnie z kolejnością od najstarszych.

Szczepienia darmowe i dobrowolne

"Szczepienia są darmowe i w pełni dobrowolne dla każdego obywatela. Od tego, jak wielu z nas się zaszczepi, zależy bezpieczeństwo nas samych, naszych rodzin, naszych najbliższych. Im więcej osób zdecyduje się na skorzystanie ze szczepionki, tym szybciej uporamy się z epidemią i wrócimy do życia, za którym tęsknimy" - podkreślił szef rządu.

Zauważył, że część obywateli jest pełna obaw związanych ze szczepieniami. "To zrozumiałe - ostrożność w trosce o zdrowie jest najważniejsza. Ale za szczepionką przemawiają fakty. Pracowały nad nią zespoły najlepszych specjalistów na całym świecie, firmy, z których leków korzystamy powszechnie i którym ufamy. Dlatego nie musimy się obawiać" - przekonywał premier. Zapewnił, że rząd nie zlekceważy żadnej wątpliwości i na każdą będzie w pełni otwarcie odpowiadał. "Przejrzystość procesu szczepienia jest najlepszą gwarancją jego bezpieczeństwa" - wskazał.

Premier podkreślił, że Narodowy Program Szczepień zadziała pod warunkiem, że jak najwięcej z nas skorzysta ze szczepionki.

Przekonywał, że jedynym ograniczeniem tempa szczepień jest dziś tempo dostaw regulowane przez Unię Europejską i możliwości produkcyjne firm. "Inne aspekty procesu szczepienia pozostają w naszych rękach" - podkreślił szef rządu.

"Dlatego jeszcze raz gorąco zachęcam do udziału w Narodowym Programie Szczepień. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronach Kancelaria Premiera, Ministerstwo Zdrowia i rządowych instytucji. Zachęcam, byśmy dzielili się tymi informacjami z bliskimi i sąsiadami. Zadbajmy nie tylko o własne szczepienie, ale również o to, żeby przekonać innych, jak ważna to sprawa. Ja sam i moja rodzina zaszczepimy się, gdy tylko nadejdzie nasza kolej" - napisał.

"Tak jak Państwo, nie mogę się doczekać powrotu normalności, wspólnych spacerów, spotkań ze znajomymi, przyjaciółmi, wyjść do kina, teatru czy na koncert. To wszystko znowu będzie możliwe dzięki szczepionce, dlatego dajmy sobie szansę na normalność, zaszczepmy się!" - dodał Morawiecki.

